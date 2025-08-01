Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri Açıklandı

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Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 219 bin 555 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 214 bin 599 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 219 bin 555 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 214 bin 599 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 138 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 78 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 219 bin 555 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 214 bin 599 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 825 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 870 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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