Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 973 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 835 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 336 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 840 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 973 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 835 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,1 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 754 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 164 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.