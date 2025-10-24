Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Güncelleme:
Dün Türkiye'de 930 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 187 megavatsaat olarak gerçekleşti. Doğal gaz santralleri en fazla üretim sağlayan kaynak oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 27 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 150 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 193 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Haberler.com
