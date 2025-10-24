Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 187 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 27 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 150 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 930 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 187 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 193 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.