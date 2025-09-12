Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 32 bin 866 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 63 megavatsaat oldu. Doğal gaz santralleri, üretimde en büyük payı taşırken, elektrik ithalatı 10 bin 680 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 460 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 993 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 483 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 680 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
