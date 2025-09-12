Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 32 bin 866 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 63 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 460 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 993 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 32 bin 866 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 63 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 483 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 680 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.