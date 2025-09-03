Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de 1 milyon 110 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 379 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 15.00'te kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 508 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 65 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 110 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 379 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 ile ithal doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile ithal kömür ve yüzde 11,5 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 797 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 747 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Yunan basını öve öve bitiremedi: Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama baş ağrısı oluşturuyor

"Türkiye'nin yaşadığı patlama, başımızı ağrıtıyor"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler

Vahşette yeni görüntüler! İşte AVM müdürünün son anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.