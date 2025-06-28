Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 870 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 89 bin 510 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 920 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 215 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 92 bin 870 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 89 bin 510 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 347 megavatsaat elektrik ihracatı,10 bin 993 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.