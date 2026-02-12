Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 30 bin 265 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 855 megavatsaat olarak kaydedildi. Elektrik tüketiminde en yüksek değer 12:00'de görülürken, en düşük değer 05:00'te ölçüldü. Üretimde ithal kömür santralleri ilk sırayı aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 755 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 344 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 480 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 952 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
