Türkiye'de dün 1 milyon 26 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 11 bin 906 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 11.00'de kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 541 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 679 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 17,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 854 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 271 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
