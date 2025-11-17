Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Dün Türkiye'de 819 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 982 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 19.00'da, en düşük ise 06.00'da gerçekleşti. Elektrik üretiminde en büyük payı ithal kömür santralleri aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 850 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 755 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,4 ile doğal gaz ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 643 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 603 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

