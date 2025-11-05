Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 338 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 175 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 945 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 985 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,9 ile jeotermal santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 476 megavatsaat elektrik ihracatı, 318 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.