Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 959 bin 195 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 128 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 816 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 577 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 892 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 825 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.