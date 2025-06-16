Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

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Türkiye'de dün 824 bin 184 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim 826 bin 48 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saati 22.00'de yaşandı ve ithal kömür santralleri en fazla elektrik üreten kaynak oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 824 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 48 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 952 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 407 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 824 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 48 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,6 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 231 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 905 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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