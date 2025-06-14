Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

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Dün Türkiye'de 985 bin 554 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim 997 bin 960 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 07.00'de yaşandı.

Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 554 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 960 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 40 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 640 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 985 bin 554 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 960 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,74 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,73 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 620 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 69 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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