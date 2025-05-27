Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
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Türkiye'de günlük elektrik üretimi 939 bin 53 megavatsaat, tüketimi ise 941 bin 763 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim öğle saatlerinde gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 53 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 763 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 314 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 350 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 939 bin 53 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 763 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 4 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 714 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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