Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 396 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 430 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 25 bin 390 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 5 bin 738 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 412 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 396 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 430 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 25 bin 390 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 839 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 396 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 738 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 412 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.