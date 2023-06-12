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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Türkiye'de dün günlük bazda 730 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 932 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 551 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim 25 bin 914 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,4 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 3 bin 882 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 975 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 730 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 932 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 551 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim 25 bin 914 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 730 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 932 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 882 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 975 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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