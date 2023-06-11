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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 768 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 177 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 28 bin 50 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 4 bin 192 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 334 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 768 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 177 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 28 bin 50 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 819 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 768 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 192 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 334 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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