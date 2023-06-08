Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 34 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 617 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 28 bin 587 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 5 bin 839 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 986 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 34 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 617 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 28 bin 587 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 855 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 34 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 839 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 986 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.