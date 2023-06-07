Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 844 bin 576 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 801 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 345 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 28 bin 395 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 19,3 ile ithal kömür yer aldı. Bunu, yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 5 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 379 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 844 bin 576 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 801 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 345 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 28 bin 395 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 844 bin 576 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 801 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,3 ile ithal kömür yer aldı. Bunu, yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 379 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.