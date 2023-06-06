Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 820 bin 940 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 551 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 171 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim 26 bin 32 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile ithal kömür ve yüzde 15,7 ile rüzgar santralleri izledi. Türkiye, dün 4 bin 158 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 765 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 820 bin 940 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 551 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 171 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim 26 bin 32 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 820 bin 940 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 551 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile ithal kömür ve yüzde 15,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 158 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 765 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.