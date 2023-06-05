Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 719 bin 22 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 728 bin 191 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 873 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim 25 bin 371 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 19,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile ithal kömür ve yüzde 15,6 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 4 bin 657 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 825 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 719 bin 22 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 728 bin 191 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 873 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim 25 bin 371 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 719 bin 22 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 728 bin 191 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile ithal kömür ve yüzde 15,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 657 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 825 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.