Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 806 bin 786 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 842 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 338 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 27 bin 649 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14.2 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 2 bin 715 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 771 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 806 bin 786 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 842 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 338 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 27 bin 649 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 806 bin 786 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 842 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14.2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 2 bin 715 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 771 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.