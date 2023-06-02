Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 745 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 592 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 631 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile ithal kömür ve yüzde 12,7 ile doğal gaz santralleri izledi. Türkiye, dün 3 bin 786 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 708 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 745 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 592 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 631 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 852 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 745 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile ithal kömür ve yüzde 12,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 786 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 708 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.