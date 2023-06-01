Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 812 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 208 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 738 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 744 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Türkiye, dün 4 bin 385 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 775 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 812 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 208 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 738 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 744 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 855 bin 812 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 208 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 385 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 775 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.