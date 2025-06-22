Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıkladı

Türkiye'de dün günlük bazda 968 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 142 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 347 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 956 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 968 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 142 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,7 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 515 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 763 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı