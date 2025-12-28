Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de 1 milyon 10 bin 762 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 999 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 246 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 439 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 866 megavatsaat elektrik ihracatı, 143 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
