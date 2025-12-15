Türkiye'de dün günlük bazda 867 bin 525 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 141 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 243 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 199 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 431 megavatsaat elektrik ihracatı, 50 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.