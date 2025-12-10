Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 422 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 265 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 889 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,8 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 425 megavatsaat elektrik ihracatı, 1840 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.