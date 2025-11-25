Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 25 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 926 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 825 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 258 megavatsaat elektrik ihracatı, 884 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.