Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 17 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 21 bin 486 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 20.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 21 bin 486 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 122 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 409 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 21 bin 486 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.
Türkiye, dün 6 bin 575 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 748 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.