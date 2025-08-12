Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye, dün 1 milyon 181 bin 601 megavatsaat elektrik üretti. Tüketim ise 1 milyon 168 bin 314 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek saatlik tüketim 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 764 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 160 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 181 bin 601 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 168 bin 314 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 19 bin 140 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 853 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Büşra Özaltan - Ekonomi
