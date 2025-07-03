Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 68 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 365 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 310 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 923 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 68 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 365 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 681 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 309 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.