Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 995 bin 618 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 939 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 981 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 468 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 995 bin 618 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 939 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,5 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 956 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 276 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.