Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de 898 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, toplam tüketim ise 905 bin 753 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek elektrik tüketimi 21.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 753 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 888 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 991 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 905 bin 753 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 592 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 564 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.