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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 71 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 79 bin 772 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 71 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 79 bin 772 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 121 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 107 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 71 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 772 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz ve yüzde 16,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 944 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 106 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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