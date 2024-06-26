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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 76 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 83 bin 7 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Üretimde doğal gaz santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 76 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 83 bin 7 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 393 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 86 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 76 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 83 bin 7 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür ve yüzde 12 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 877 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 349 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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