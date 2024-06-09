Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 971 bin 237 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 971 bin 237 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 102 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 373 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 237 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 14,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 517 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 283 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

 Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakmadan Geçme

10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Kanada maçı CANLI izle! (HD) Fransa Kanada maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak? YKS soruları sızdı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy iddiaları yalanladı Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? (%) Aziz Yıldırım ile Ali Koç yüzde kaç oy aldı, oy farkı kaç?
CHP lideri Özel'den dikkat çeken uyarı: Topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar

CHP lideri Özel'den dikkat çeken uyarı: Topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title