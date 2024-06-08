Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 27 bin 560 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 128 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 420 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 269 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 27 bin 560 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 128 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,9'ar payla ithal kömür santralleri ve barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 579 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 147 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.