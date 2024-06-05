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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 993 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 2 bin 79 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 993 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 2 bin 79 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 857 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 424 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 993 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon bin 2 bin 79 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 474 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 47 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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