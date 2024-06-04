Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 836 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 16.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 836 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 117 megavatsaatle saat 16.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 144 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 836 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 95 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 877 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Bakmadan Geçme

Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? Diziden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli? Kurban Bayramı tatiline 20-21 Haziran eklenecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte o tarihler!
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title