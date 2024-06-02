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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 630 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 981 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 630 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 981 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 750 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 599 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 855 bin 630 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 981 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 424 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 775 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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