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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 350 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 592 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 350 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 592 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 840 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 422 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 350 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 592 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 501 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 763 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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