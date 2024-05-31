Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 350 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 592 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 840 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 422 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 350 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 592 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 501 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 763 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.