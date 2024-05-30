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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 610 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 17.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 610 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 473 megavatsaatle saat 17.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 609 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 610 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile ithal kömür santraller ve yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 304 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 964 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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