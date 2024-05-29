Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 978 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 529 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 669 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 936 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 978 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 529 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 784 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 361 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.