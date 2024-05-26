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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 311 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 311 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 182 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 722 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 393 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 311 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,4 payla barajlı hidroelektrik yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 135 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 53 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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