Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 752 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 651 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 165 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 928 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 752 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 651 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 payla barajlı hidroelektrik yer aldı. Bunu, yüzde 17 ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 972 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 911 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.