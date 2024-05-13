Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 759 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 216 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 759 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 216 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 874 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 719 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 759 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 216 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile ithal kömür ve yüzde 15,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 762 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 749 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title