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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 327 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 449 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 327 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 449 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 2 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 371 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 327 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 449 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 709 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 831 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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