Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 46 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 775 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 46 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 775 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 887 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 413 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 46 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 775 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 19,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 292 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 264 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye İhracat Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title