Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 777 bin 792 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 829 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 777 bin 792 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 829 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 476 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 781 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 777 bin 792 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 788 bin 829 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 56 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.